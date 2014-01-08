В Одесі чоловік вистрибнув з балкона 5-го поверху

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, близько 12.30 7 січня чоловік, 1979 року народження, переліз через поручні балкона однієї з квартир багатоповерхового житлового комплексу Аркадійський палац і кинувся вниз. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть.

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Ця житлова будівля розташована в Приморському районі – на Гагарінському плато (район Аркадії).

Як повідомили у ВЗГ, у даний час встановлюються обставини і причини події.