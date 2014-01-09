В ЄС безробітними виявилося понад 19 млн осіб

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в офіційних даних, оприлюднених Європейською комісією.

Згідно зі статистичними даними, безробіття в 17-ти країнах єврозони (Латвія стала 18-м членом єврозони 1 січня 2014 року) за період з листопада 2012 по листопад 2013 року зросло на 452,000 осіб, а в цілому в 28-ми країнах ЄС число безробітних за той же період зросло на 278,000 осіб.

Відтак, безробітними в цілому ЄС є 26,5 мільйона осіб, а в країнах єврозони – 19,2 мільйона працездатного населення.

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Рівень безробіття в єврозоні був стабільним з квітня, залишаючись на рівні 12,1 відсотка працездатного населення завдяки літнім сезонним роботам. Однак, безробіття серед молоді віком до 25 років залишається вдвічі вищим за показник серед населення єврозони загалом і становить 24,2%.

Зберігаються також традиційні відмінності між окремими країнами єврозони. Найгірша ситуація із зайнятістю у Греції, де без роботи залишаються 27,4% працездатного населення, далі іде Іспанія з показником 26,7% безробітних.

Водночас, в Австрії офіційний показник безробіття становить 4,8%, а в Німеччині - 5,2%.