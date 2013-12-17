Рівень безробіття в Україні зріс до 1,5%

Загальне число безробітних у листопаді становило 423,8 тис. осіб. Із них допомогу отримували 329,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 1117 грн проти 1159 грн у жовтні.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні в жовтні 2013 року зменшився порівняно з попереднім місяцем до 1,4% із 1,5% від загальної кількості працездатного населення. Кількість безробітних, які отримували допомогу, в жовтні становила 305,5 тис. осіб проти 326,9 тис. у вересні.