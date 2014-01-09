У Черкасах учасники Євромайдану пікетували прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 активістів провели акції під прокуратурою Черкаської області, прокуратурою Черкас і Будинком правосуддя. У такий спосіб вони хотіли привернути увагу влади до агресивних дій міліції під час проведення мирних акцій в місті.

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За словами керівника обласної організації «Батьківщини» Анатолія Бондаренка, «у прокуратурі цілий відділ займається наглядом за діями міліції, але прокуратура не втручається у безчинства, які витворяє міліція на мирних акціях протесту».

Пікетувальники пройшли бульваром Тараса Шевченка, скандуючи: «Ми йдемо до суду! Слава Україні! Вставай, Черкаси!».

До пікетувальників вийшла помічник прокурора Черкас, яка прийняла від них усне звернення з вимогою провести службову перевірку дій спецпідрозділу «Грифон» під час мирної акції 5 січня. Помічник прокурора пообіцяла передати заяву прокурору міста і провести службову перевірку діяльності працівників міліції, повідомив Бондаренко. Він також заявив, що якщо прокуратура не відреагує на заяву, то активісти пікетуватимуть будівлю постійно і приходитимуть до посадовців додому.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня у Черкасах працівники міліції спецпідрозділу «Грифон» силою не дали провести показ документального фільму про Межигір’я.