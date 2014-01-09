Сьогодні у Черкасах будуть відзначати 60-річчя створення області

Черкаська область утворена 7 січня 1954 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР із районів Київської, Вінницької, Кіровоградської і Полтавської областей. Адміністративний центр Черкаської області - місто Черкаси.

Також на території області міститься географічний центр України на північній околиці села Мар'янівка неподалік від районного центру — міста Шпола. Площа області становить 20,9 тисячі кв км, що становить 3,46% території держави (18 місце в країні). Відповідно до адміністративно-територіального поділу область складається з 20 районів, 16 міст, з них 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Канів, Сміла, Умань). До складу області входять 15 селищ міського типу, 723 села і 101 селище, які підпорядковані 16-ти міським, 15-ти селищним та 525-ти сільським радам.

В рамках святкування ювілею, сьогодні в селі Мошни Черкаського району відбудеться відкриття музею Тараса Шевченка. Участь у відкритті музею візьме Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, музей у селі Мошни розповідатиме відвідувачам про сторінки біографії Шевченка під час його останньої подорожі Україною.

Під час візиту до Черкаської області Віце-прем’єр Грищенко ознайомиться з ходом будівництва Черкаського обласного перинатального центру та діяльністю обласного діагностично-консультативного центру. Він також візьме участь у врученні ключів від автомобілів 42 ветеранам Великої Вітчизняної війни.

На цьому програма святкувань не обмежиться, силами місцевої влади і населення запланована ціла низка різних заходів присвячених ювілею області.