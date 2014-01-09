У Криму міліціонер застрелив чоловіка

У Севастополі на Приморському бульварі знайшли труп чоловіка. Як повідомили в міському управлінні МВС, тіло невідомого виявили сьогодні рано вранці. Як виявилося, до його смерті причетний співробітник міліції, пише "Сегодня".

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"Співробітник батальйону постової служби сам прибув в міське управління МВС і повідомив керівництву про те, що він під час несення служби застосував вогнепальну зброю щодо невстановленої особи. Зброю і боєприпаси вилучено. Досудове розслідування за даним фактом проводиться прокуратурою міста", - пояснили в міліції Севастополя.

Зараз службовим розслідуванням займається інспекція з особового складу УМВС України в Севастополі.