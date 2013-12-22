У Запорізькій області міліціонер у День міліції збив на смерть велосипедиста і втік

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова, дорожня подія трапилася в день міліції — 20 грудня близько 17.40 на 37-му кілометрі автодороги Енергодар-Василівка-Бердянськ у Василівському районі Запорізької області.

«20 грудня о 17.40 до міліції надійшло повідомлення, що водієм невстановленого автомобіля в районі села Балки Василівського району Запорізької області було збито велосипедиста, 54-річного жителя села Балки, який помер на місці події. Водій з місця ДТП втік», - повідомила Піскунова.

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За її словами, через добу - 21 грудня близько 17.00 стало відомо, що дане ДТП скоїв співробітник міліції.

«25-річний житель Енергодара — заступник начальника слідчого відділу Енергодарського міськвідділу міліції повідомив, що дане ДТП на автомобілі Volkswagen Golf скоїв він», - заявила Піскунова.

За її словами, у зв'язку з установленням даного факту розслідування з провадження відкритого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що призвело до тяжких наслідків) взяла на себе прокуратура Запорізької області.