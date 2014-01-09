Популярні діджеї продавали амфетамін в центральних нічних клубах Донецька

У Донецьку банда наркоторговців виготовляла і продавала амфетамін у нічних клубах. При цьому двоє членів «наркосиндикату» були відомими в клубному середовищі діджеями, і тому продавався амфетамін у розважальних закладах не тільки всього регіону, а й у Запорізькій області.

«Збут амфетаміну був дуже добре законспірований, два роки ця компанія продавала по клубах наркотик за ціною 300 грн за дозу, - розповів прокурор відділу обласної прокуратури Микола Юр'єв. - За день їхня виручка від продажу амфетамінів складала декілька десятків тисяч гривень».

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Як розповіли в прокуратурі, амфетамін довгий час поширювався в найпопулярніших центральних клубах Донецька, швидко розходився і по розважальним закладам Азовського узбережжя, зокрема, Білосарайської коси. Як стало відомо «Сегодня» з власних джерел, правоохоронці фіксували розповсюдження наркотиків в клубі «Блудний кіт», у розважальних закладах великих готелів Донецька і в клубах Калінінського району.

Всі учасники злочинного угруповання були затримані. Їм пред'явили звинувачення за незаконне виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів. Організатор банди отримав 10 років в'язниці з конфіскацією майна, троє його спільників - по 9 років, а його дівчина - 8 років позбавлення волі.