Уряд схвалив скасування ПДВ на імпорт газу - міністр

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Він також висловив надію, що Верховна Рада прийме відповідний закон.

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«Ми направили до парламенту (законопроект - УНІАН) і сподіваємося, що парламент розгляне це питання й рішення буде позитивним», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Україна з 1 січня 2014 року відновила стягування податку на додану вартість з операцій з ввезення на свою територію природного газу (набув чинності закон №713-VII від 19 грудня 2013 року "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок окремих податків". Цим законом з 2014 року скасовується п. 14 ст. 197 Податкового кодексу, яким операції з ввезення на територію України природного газу звільнялися від ПДВ).

Наприкінці 2013 року президент Віктор Янукович доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко і міністру енергетики і вугільної промисловості Едуарду Ставицькому підготувати до 10 січня законопроект, який би знову звільнив імпорт газу від сплати ПДВ.