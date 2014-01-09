Уряд схвалив скасування ПДВ на імпорт газу - міністр
Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про скасування стягнення ПДВ при імпорті природного газу
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.
Він також висловив надію, що Верховна Рада прийме відповідний закон.
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«Ми направили до парламенту (законопроект - УНІАН) і сподіваємося, що парламент розгляне це питання й рішення буде позитивним», - сказав міністр.
Довідка УНІАН. Україна з 1 січня 2014 року відновила стягування податку на додану вартість з операцій з ввезення на свою територію природного газу (набув чинності закон №713-VII від 19 грудня 2013 року "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок окремих податків". Цим законом з 2014 року скасовується п. 14 ст. 197 Податкового кодексу, яким операції з ввезення на територію України природного газу звільнялися від ПДВ).
Наприкінці 2013 року президент Віктор Янукович доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко і міністру енергетики і вугільної промисловості Едуарду Ставицькому підготувати до 10 січня законопроект, який би знову звільнив імпорт газу від сплати ПДВ.