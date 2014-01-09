Кабмін заборонив закордонні відрядження майже всіх бюджетників

Кабінет міністрів постановою від 25 грудня 2013 № 969 вніс зміни до заходів щодо економного та раціонального використання коштів органами державної влади, підприємствами та організаціями, які фінансуються з держбюджету, пише ZN.UA.

Постановою, зокрема, до 1 січня 2015 року заборонено всі службові відрядження бюджетників.

Однак ця норма не стосується "довгострокових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами президента України, Кабінету міністрів, а також головою Верховної Ради, прем'єр-міністром, генеральним прокурором, головою адміністрації президента, міністром закордонних справ, міністром внутрішніх справ, головою СБУ та головою Служби зовнішньої розвідки".

Як наголошується в постанові, ці закордонні відрядження повинні бути "викликані нагальною необхідністю" і здійснюються "у тому числі для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, участі у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України, а також з метою забезпечення виконання рішень з приймання (екстрадиції) за кордону осіб, які перебувають під вартою".