Кабмін заборонив закордонні відрядження майже всіх бюджетників
У закордонні відрядження бюджетники у 2014 році зможуть поїхати тільки за рішенням Кабміну, Президента, голови АП, спікера парламенту, генпрокурора, глави МЗС, міністра внутрішніх справ, голови СБУ або голови Служби зовнішньої розвідки.
Кабінет міністрів постановою від 25 грудня 2013 № 969 вніс зміни до заходів щодо економного та раціонального використання коштів органами державної влади, підприємствами та організаціями, які фінансуються з держбюджету, пише ZN.UA.
Постановою, зокрема, до 1 січня 2015 року заборонено всі службові відрядження бюджетників.
Однак ця норма не стосується "довгострокових відряджень дипломатичних працівників і поїздок делегацій та осіб, визначених актами президента України, Кабінету міністрів, а також головою Верховної Ради, прем'єр-міністром, генеральним прокурором, головою адміністрації президента, міністром закордонних справ, міністром внутрішніх справ, головою СБУ та головою Служби зовнішньої розвідки".
Як наголошується в постанові, ці закордонні відрядження повинні бути "викликані нагальною необхідністю" і здійснюються "у тому числі для вирішення проблемних питань розвитку окремих галузей економіки, участі у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів України, а також з метою забезпечення виконання рішень з приймання (екстрадиції) за кордону осіб, які перебувають під вартою".