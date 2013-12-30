Кабмін виділив 254,7 млн грн на зарплату бюджетникам Києва

Кабінет міністрів виділив додатково для бюджету Києва 254,7 млн грн для оплати праці працівників бюджетних установ.

Відповідне розпорядження Кабміну від 25 грудня розміщено на сайті уряду.

Гроші виділено за рахунок зменшення коштів за програмою “Обслуговування державного боргу та заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень”.

Цим же розпорядженням Київській міській держадміністрації доручено вжити заходів із недопущення виникнення кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня секретар Київради Галина Герега заявила, що через зрив опозиціонерами сесії Київради бюджетники міста (медики та освітяни) не зможуть отримати муніципальні надбавки за останні місяці цього року, а працівникам “Київпастрансу” не буде виплачено борг із зарплати.

Наступного дня, 25 грудня, Президент України Віктор Янукович запевнив, що питання виплати зарплати працівникам бюджетної сфери Києва буде вирішено.

«Ми вийдемо з цієї ситуації... Ми зробимо все, щоб ці виплати були зроблені своєчасно. Незважаючи на ці перешкоди, які є, ми зобов'язані це питання вирішити», - сказав Янукович і дав відповідні доручення Кабміну.