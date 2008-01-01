У Києві горіла «хрущівка»: є жертви

Внаслідок пожежі в “хрущовці” на Солом’янці в Києві 2 людей загинули, п’ятьох – госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в місті Києві, трагічним підсумком стала пожежа, що затьмарила святкування багатьом мешканцям будинку по вул. Миколи Василенка, 23б, в Солом’янському районі.

Повідомлення про займання в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхової «хрущівки» надійшло в оперативно-диспетчерську службу ГУ МНС 1 січня о 8 год.24 хв.

Миттєво до місця пригоди прибули підрозділи пожежно-рятувальної служби столиці. З квартири на першому поверсі, де виникла пожежа, вогонь швидко розповсюдився на загальну сходову клітину, таким чином позбавивши мешканців верхніх поверхів шляхів евакуації. З вікон третього та п’ятого поверху мешканці квартир благали про допомогу.

Першочерговим завданням МНСників було рятування людей. Але виникли проблеми – до будинку не можна було під’їхати через безліч припаркованих будь-де автомобілів. Крім цього, “дбайливі” мешканці встановили металеві перешкоди, щоб не їздили машини. На заваді стали і численні насадження та дерева прямо під будинком, що не давало змоги встановити рятувальну техніку. Прямо під палаючим під’їздом стояв легковик, власника якого так і не знайшли, а його авто довелося відтягувати подалі, щоб звільнити проїзд пожежній машині. Евакуацію проводили одночасно з обох боків будинку.

Загалом, було врятовано 10 людей. П’ятеро врятованих, в тому числі і діти, з отруєнням чадним газом, опіками та травмами потрапили до лікарні.

На жаль, не обійшлося без трагічних наслідків. Загинули дві мешканки квартир поверхом вище, які самостійно намагалися врятуватись.

Відзначились на пожежі рятувальники 18-ї пожежної частини - старший пожежний Олександр МАКОВІЙ, командир відділення Юрій КОВАЛЕНКО та пожежний Сергій БАНДУРКО, які власноруч відтягували дерева, що заважали встановити автодрабину та особисто врятували з вогню 8 людей, в тому числі 5-місячне немовля та 6-річного хлопчика.

Внаслідок пожежі вогнем знищено майно, меблі, особисті речі мешканців квартири на першому поверсі. В під’їзді по стояку пошкоджено вхідні двері вісімнадцяти квартир, зіпсовано електричну проводку, закопчені стіни та стеля.

Причини пожежі встановлюються.