Троє мисливців потонули на озері Сиваш у Херсонській області

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, чоловіки на моторному пластиковому човні вийшли на полювання.

Перевернутий човен та тіла загиблих знайдено і піднято з води.

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До робіт залучався особовий склад та техніка Управління ДСНС України у Херсонській області та працівники міліції.