Троє мисливців потонули на озері Сиваш у Херсонській області

10:47, 12 січня 2014
Суспільство
960 0

Поблизу села Стрілкове Генічеського району Херсонської області на озері Сиваш потонули троє людей

На озері Сиваш потонули люди

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, чоловіки на моторному пластиковому човні вийшли на полювання.

Перевернутий човен та тіла загиблих знайдено і піднято з води.

На тему: У Росії потонув автомобіль з українцями (фото)

До робіт залучався особовий склад та техніка Управління ДСНС України у Херсонській області та працівники міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter