Троє мисливців потонули на озері Сиваш у Херсонській області
10:47, 12 січня 2014Суспільство
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Поблизу села Стрілкове Генічеського району Херсонської області на озері Сиваш потонули троє людей
На озері Сиваш потонули люди
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, чоловіки на моторному пластиковому човні вийшли на полювання.
Перевернутий човен та тіла загиблих знайдено і піднято з води.
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До робіт залучався особовий склад та техніка Управління ДСНС України у Херсонській області та працівники міліції.
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