У Росії потонув автомобіль з українцями (фото)
08:41, 14 жовтня 2013Світ
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Троє громадян України загинули внаслідок ДТП на території Тверської області Росії.
Затонулий автомобіль / Фото: МНС Росії
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, 12 жовтня автомобіль, в якому перебували 5 українців, з’їхав в озеро і затонув.
«Внаслідок інциденту троє громадян України потонули, двом вдалося врятуватися. Стан здоров’я врятованих задовільний, загрози їхньому життю немає», - зазначили в прес-службі.
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За повідомленням Посольства України в Російській Федерації, тіла загиблих підняті на поверхню. Причина і обставини інциденту з’ясовуються поліцією.
Справа перебуває на контролі Посольства України в РФ та Департаменту консульської служби МЗС України.
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