У Росії потонув автомобіль з українцями (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, 12 жовтня автомобіль, в якому перебували 5 українців, з’їхав в озеро і затонув.

«Внаслідок інциденту троє громадян України потонули, двом вдалося врятуватися. Стан здоров’я врятованих задовільний, загрози їхньому життю немає», - зазначили в прес-службі.

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За повідомленням Посольства України в Російській Федерації, тіла загиблих підняті на поверхню. Причина і обставини інциденту з’ясовуються поліцією.

Справа перебуває на контролі Посольства України в РФ та Департаменту консульської служби МЗС України.