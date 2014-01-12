Завтра в Україні очікуються мокрий сніг і ожеледиця

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, часом йтиме невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, вдень у південній частині 3-8° тепла.

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У Києві та області очікується невеликий мокрий сніг. Температура на Київщині протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. У м. Києві температура протягом доби становитиме близько 0°.