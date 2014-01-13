ЗМІ: Малі неурядові організації в Україні втрачають головного спонсора

Як повідомляє Комерсант-Україна, з 2014 року змінюється структура і стратегія роботи Міжнародного фонду "Відродження". МФВ офіційно поки не повідомляв про прийдешні зміни, але їхні ключові параметри вже узгоджені. Виділення нових грантів відбуватиметься за іншими правилами.

Головна зміна стосується фінансування невеликих НУО, які отримували малі гранти, як правило, обсягом не більше 100-120 тис. грн. У Нью-Йорку, в керівництві OSF, зажадали радикально скоротити їх підтримку. "Раніше ми намагалися підтримувати якомога більше організацій низового рівня, а нам кажуть - стоп, ви розкидалися (коштами. - ред.). Тепер нам пропонують працювати з тими організаціями, до яких вже є довіра", - розповів виконавчий директор МФВ Євген Бистрицький.

Нова політика фонду буде болючою для малих НУО, яким буде непросто знайти альтернативні джерела коштів. На думку учасників ринку, в Україні є три ключові гравці на ринку фінансування проектів, пов'язаних з лобіюванням демократичних змін нормативної бази, - крім МФВ, гранти на ці цілі виділяють Євросоюз і уряд США . "Решта гравців, зокрема посольства країн-членів ЄС, в іншій ваговій категорії, там набагато менший обсяг фінансування", - стверджує голова правління МФВ Олександр Сушко.

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ЄС виділяє значні кошти на громадський сектор, в 2013 році було виділено 4,3 млн євро безповоротного фінансування, розповіли в представництві ЄС. Проте ЄС працює лише з організаціями, здатними освоїти великі суми. Мінімальний розмір гранту становить 50 тис. євро.

США в 2012 році виділили $3,4 млн для України через Національний фонд підтримки демократії. Тут також фінансувалися досить великі проекти, лише три гранти були нижчі за планку в $ 20 тисяч.

У Фонді визнають, що повна відмова від малих грантів буде болючою для ринку, й обіцяють зберегти частину порожнього фінансування.

"Обіцяю, що навіть у новій стратегії ми знайдемо кошти для первинних ініціатив. Але те, що можливість їх підтримки скоротиться - це факт. Допускаю, що скорочення буде 40-50 %", - заявив Бистрицький. Олександр Сушко також припустив, що кількість грантів скоротиться наполовину - з нинішньої планки в 500-600 проектів на рік до приблизно 300.