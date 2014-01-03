Польща торік не пропустила в країну понад 13 тис. українців

Польська прикордонна служба минулого року не пропустила в країну понад 13 тис. громадян України, що на 2 тис. осіб менше, ніж в 2012 році.

Про це свідчать попередні дані польської Адміністрації у справах іноземців (UDSC), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Українці отримали майже 40% усіх відмов у в'їзді, виданих іноземцям минулого року, а друге місце із 30% від усіх відмов отримали громадяни Росії.

Польські прикордонники торік також зобов'язали добровільно залишити Польщу за порушення правил перебування близько 4,4 тис. українців, що відповідає показникам минулого року.

Громадяни України отримали 70% таких рішень.

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Крім того, прикордонники депортували з країни більше 200 українців, що також практично не змінилося в порівнянні з 2012 роком.

Депортація, котра передбачає примусове доставлення порушника до кордону, застосовується, як правило, у випадку, коли порушник добровільно не виїхав з Польщі згідно з раніше виданим таким рішенням.

Депортація, котра також передбачає суворіше покарання - навіть до 5 років заборони в'їзду на територію Шенгенської зони, застосовується у випадку серйозних правопорушень у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році польські консульства в Україні видали майже 650 тис. віз. Українці перетнули кордон з Польщею 15 млн разів.

Довідка УНІАН. Польська прикордонна служба називає найчастішими причинами заборони в'їзду в країну відсутність візи чи інших документів необхідних для перетину кордону (понад 40% випадків), декларування іншої цілі поїздки, ніж передбачає видана віза (майже третина випадків) та брак достатньої кількості грошей (близько 15% випадків).

Згідно з чинним законодавством, наявність візи не гарантує в'їзду на територію країн Шенгенської зони, оскільки остаточне рішення про те, пропустити чи не пропустити людину приймає працівник прикордонної служби.

Прикордонники спільно з іншими службами у Польщі проводять вибіркові перевірки іноземців та у випадку виявлення ними порушень правил перебування - найчастіше нецільове використання візи - зобов'язують їх добровільно виїхати з країни.