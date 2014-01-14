На Майдані сьогодні відбудеться "Львівська Маланка"

Про це за дорученням Львівського товариства у Києві заявив комендант Будинку профспілок, народний депутат від фракції «Батьківщина», львів’янин Степан Кубів, повідомляє прес-служба «Батьківщини».

У рамках «Львівської Маланки» на сцені Майдану о 12.00 розпочнеться Святочний молебень. О 12.30 - засівання на Новий рік. Ввечері о 19.00 розпочнеться хорове дійство з щедрівками і посіваннями у виконанні Львівської чоловічої хорової капели «Дударик». О 20.00 Львівський муніципальний театр «Воскресіння» представить різдвяно-новорічну феєрію з колядками, щедрівками, та феєрверком.

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Коменданти Будинку профспілок запрошують усіх киян та гостей столиці разом відсвяткувати Старий Новий рік.

Довідка. Маланка (Меланка, Меланія, Переберія) - українське народне свято, що злилося з християнським днем преподобної Меланії, яке відзначають 13 січня. Святкування Маланки супроводжується карнавальними дійствами та народними обрядами.