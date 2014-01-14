У Харкові "замінували" вокзал

Як повідомили УНІАН в управлінні МВС України на Південній залізниці, повідомлення про замінування вокзалу надійшло від невідомої особи вчора, 13 січня, о 19:30.

На місце події одразу виїхали керівництво УМВС України на Південній залізниці, слідчо-оперативна група, працівники кінологічного центру при УМВС України на Південній залізниці та вибухово-технічної служби.

Після проведення ретельної перевірки вокзалу та прилеглої території, вибухових пристроїв чи вибухових речовин не виявили.

На тему: У Харкові "замінували" церкву, де вчора відкрився форум Євромайданів

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Працівники міліції проводять необхідні заходи для встановлення всіх обставин події та розшуку особи, яка повідомила про замінування.