Виробництво автомобілів в Україні в 2013 році впало на третину - Укравтопром

Про це повідомила УНІАН прес-служба асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Зокрема, виробництво легкових автомобілів за підсумками 2013 року скоротилося на 34,3% - до 45,758 тис. штук, виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 29,6% - до 2,212 тис. штук, виробництво автобусів також скоротилося на 29,4% - до 2,479 тис. штук.

Як повідомляє прес-служба, в грудні 2013 року в Україні було вироблено 6,386 тис. автотранспортних засобів, що на 75,4% більше, ніж у грудні 2012 року. Виробництво легкових автомобілів в грудні 2013 року становило 5,64 тис. штук - на 84% більше, ніж у грудні 2012 року.

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Результат автобусного виробництва грудня 2013 року зафіксовано на позначці 365 одиниць, що на 23,7% більше, ніж у грудні попереднього року.

Лідером з виробництва легкових автомобілів за підсумками 2013 року став «ЗАЗ» - 19,257 тис. штук, слідом йде завод «Єврокар» - 11,494 тис. штук, на третьому місці Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) - 9,049 тис. штук.

У сегменті комерційних автомобілів лідером виробництва 2013 року став «АвтоКрАЗ» - 900 одиниць, на другому місці «ЗАЗ» - 747 одиниць, на третьому місці корпорація «Богдан» з результатом 284 одиниці.

Лідером з виробництва автобусів за підсумками 2013 року стала корпорація «Еталон» - 700 одиниць, слідом йде корпорація «Богдан» - 496 одиниць, на третьому місці «Черкаський автобус» - 389 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, виробництво автомобілів в Україні в січні-листопаді 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротилося на 40% - до 44,062 тис. штук.

Виробництво автомобілів в Україні в 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком і становило 76,281 тис. штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).