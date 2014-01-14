Маланка - карнавал по-українськи. Фотогалерея

УНІАН зібрав найцікавіші фото зі святкувань у Белелуї Івано-Франківської області та Вашківцях, містечку Чернівецької області, представники якого не раз ставали переможцями маланківського фестивалю в Чернівцях.

Святкуючи Маланку, українці перевдягаються в розмаїті костюми та маски - від демонічних персонажів на зразок чорта до більш повсякденних і звичних, таких як міліціонер або мисливець.

Увечері у Вашківцях учасники фестивалю традиційно топлять злих духів в річці Глибочок, тобто купаються в крижаній воді.

Прикметно, що офіційна церква ставиться до свята радше недоброзичливо. Так, нещодавно УНІАН повідомляв, що священники УПЦ КП в Чернівцях закликали людей не брати участь у міжнародному фестивалі Маланкафест, оскільки це "язичницький шабаш", та ще й організований "владою".

Нещодавно в український прокат вийшов документальний фільм «Красна Маланка», який знімався в селі Красне (Красноїльськ) Чернівецької області, населеному переважно румунами, традиції «маланкарства» яких, з одного боку, є частиною загальноукраїнської традиції, а з іншого, мають яскраве і неповторне власне обличчя.