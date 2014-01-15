У рейтингу економічних свобод Україна посіла 155-е місце

Індекс економічної свободи України становить 49,3 бала зі 100 можливих. Це - найнижчий показник з 43 європейських країн. Таким чином Україна потрапила до групи країн, де пригнічуються економічні свободи (49,9 – 0). Середній показник у світі - 60,3 бала, повідомляє Голос Америки.

Рейтинг очолює Гонконг, а за ним йдуть - Сингапур, Австралія, Швейцарія, Нова Зеландія, Канада, Чилі, Маврикій, Ірландія та Данія.

Звіт щорічно готує Фонд «Спадщина» (Heritage Foundation) спільно з газетою Wall Street Journal. Аналіз економічної свободи проводиться з 1995 року.

Автори індексу вимірюють економічну свободу у 178 країнах за десятьма показниками: права власності, свобода від корупції, фіскальна свобода, державні витрати, свобода підприємництва, свобода праці, монетарна свобода, свобода торгівлі, свобода інвестицій, фінансова свобода.

Економічна свобода в Україні і надалі зазнає «репресій», - йдеться в доповіді. Найгірші показники з 10 індикаторів Україна має за свободу інвестицій, свободу від корупції та фінансову свободу і права власності.

Останню сходинку рейтингу посідає Північна Корея, передостанню - Куба.

Росія посідає 140 сходинку і зайняла 41 місце з 43 європейських країн.