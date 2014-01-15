Експорт зерна віддадуть українським сільгоспвиробникам - законопроект

У ВР зареєстровано законопроект № 3882 14.01.2014 від м. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ( щодо підтримки вітчизняного сільськогосподарського виробника)». Метою законопроекту є забезпечення безпосереднього і безперешкодного доступу українським виробникам зернових культур до зовнішніх ринків збуту. Автори документа - народні депутати України Михайло Апостол, Ігор Сабій та Олег Кулініч.

Як випливає із законопроекту, текст якого є у розпорядженні інформагентства УНІАН, експортні операції з зерном в Україні будуть дозволені виключно сільгоспвиробникам і пов'язаними з ними юридичним особам, а також Державному агенту із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки.

«Потреба українського аграрного сектора в інвестиціях складає десятки мільярдів доларів. Прийняття цього законопроект буде стимулювати найбільші світові аграрні компанії не просто вивозити зерно з країни, а інвестувати в наше сільське господарство, як вони роблять за кордоном» - говорить один з авторів документа, заступник голови комітету з питань аграрної політики ВР народний депутат України Ігор Сабій.

Як вказується в пояснювальній записці до законопроекту, вітчизняні виробники зернових змушені співіснувати з великою кількістю посередників. І, незважаючи на важливу соціальну і бюджетоутворюючу функцію, значні інвестиції в розвиток українського села, сільгосптоваровиробники відчувають істотні фінансові втрати від діяльності посередників.

На думку депутатів, в результаті прийняття законопроекту та надання права експорту зерна виключно вітчизняним сільгоспвиробникам, рентабельність таких підприємств збільшиться.

Крім того, законопроектом пропонується надати сільгоспвиробникам право проходження першочергового митного контролю при проведенні операцій з експорту зерна.