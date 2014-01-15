До ювілею Тараса Шевченка КМДА планує виконати низку завдань

Такими міркуваннями поділився виконувач обов'язків голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко на засіданні педагогічного клубу директорів шкіл та закладів професійної освіти.

– Ми пам'ятаємо радянські часи, коли нашого Кобзаря представляли виключно як революціонера, а його творчість часто подавали як прояв сільської, провінційної культури. Це було вигідно тодішнім ідеологам. А потім його перетворили на пророка, на ікону української ідеї. Але нав'язування будь-яких схематичних, вихолощених образів заважає розумінню спадщини цього без сумніву великого поета, художника, мислителя. Тарас Шевченко одночасно був і генієм, і звичайною, живою людиною з плоті і крові – із притаманними йому не тільки видатними якостями, але і слабостями. Що анітрохи не зменшувало і не применшує велич його духу і значущість всього, що він зробив для української нації і для культури – не тільки нашої, української, а і світової. Творчість Тараса Шевченка давно стало частиною всесвітньої культурної спадщини. Нам важливо побачити, зрозуміти і прийняти справжнього Шевченка. Тоді його не потрібно буде штучно осучаснювати. Шевченко і без того сучасний і актуальний, подібно іншим видатним особистостям позачасового загальнолюдського масштабу, – зазначив Анатолій Голубченко. – В основі педагогічної та просвітницької роботи має бути прагнення уникнути шаблонних трактувань творчості Тараса Шевченка і його ролі в культурі та історії.

За словами А. Голубченка, саме такі підходи київська влада обговорила з Громадською гуманітарною радою при КМДА і поклала в основу плану художніх і культурно-освітніх заходів, присвячених святкуванню 200-річчя Кобзаря.

Частина цього плану вже реалізована. Зокрема, у рамках спільного проекту КМДА та Благодійного фонду «Велика родина» 25 травня минулого року відбулася культурно-мистецька акція – арт-пленер «Т. Шевченко. Молодий погляд», в якій взяли участь 360 учнів шкіл естетичного виховання та дитячих художніх студій. 150 кращих робіт виставлятимуться в Музеї історії міста Києва з 11 по 21 березня 2014 року.

У перспективі також проведення на Співочому полі фестивалю дитячих хорових колективів «Тарасова пісня», організація довгострокового мистецького проекту «Шевченківські етюди», проведення з березня по травень міського конкурсу-виставки «Тарасовими шляхами», присвяченої творчості Кобзаря.

Нагадаємо, що Указом Президента 2014 рік оголошений в Україні Роком Тараса Шевченка.