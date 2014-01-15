До ювілею Тараса Шевченка КМДА планує виконати низку завдань
Завданням святкування 200-річчя ювілею Тараса Шевченка має стати активізація суспільного інтересу до спадщини великого українця, відмова від шаблонних трактувань його творчості та життєвого шляху, вихід на новий рівень просвітницької роботи.
Такими міркуваннями поділився виконувач обов'язків голови Київської міської держадміністрації Анатолій Голубченко на засіданні педагогічного клубу директорів шкіл та закладів професійної освіти.
– Ми пам'ятаємо радянські часи, коли нашого Кобзаря представляли виключно як революціонера, а його творчість часто подавали як прояв сільської, провінційної культури. Це було вигідно тодішнім ідеологам. А потім його перетворили на пророка, на ікону української ідеї. Але нав'язування будь-яких схематичних, вихолощених образів заважає розумінню спадщини цього без сумніву великого поета, художника, мислителя. Тарас Шевченко одночасно був і генієм, і звичайною, живою людиною з плоті і крові – із притаманними йому не тільки видатними якостями, але і слабостями. Що анітрохи не зменшувало і не применшує велич його духу і значущість всього, що він зробив для української нації і для культури – не тільки нашої, української, а і світової. Творчість Тараса Шевченка давно стало частиною всесвітньої культурної спадщини. Нам важливо побачити, зрозуміти і прийняти справжнього Шевченка. Тоді його не потрібно буде штучно осучаснювати. Шевченко і без того сучасний і актуальний, подібно іншим видатним особистостям позачасового загальнолюдського масштабу, – зазначив Анатолій Голубченко. – В основі педагогічної та просвітницької роботи має бути прагнення уникнути шаблонних трактувань творчості Тараса Шевченка і його ролі в культурі та історії.
За словами А. Голубченка, саме такі підходи київська влада обговорила з Громадською гуманітарною радою при КМДА і поклала в основу плану художніх і культурно-освітніх заходів, присвячених святкуванню 200-річчя Кобзаря.
Частина цього плану вже реалізована. Зокрема, у рамках спільного проекту КМДА та Благодійного фонду «Велика родина» 25 травня минулого року відбулася культурно-мистецька акція – арт-пленер «Т. Шевченко. Молодий погляд», в якій взяли участь 360 учнів шкіл естетичного виховання та дитячих художніх студій. 150 кращих робіт виставлятимуться в Музеї історії міста Києва з 11 по 21 березня 2014 року.
У перспективі також проведення на Співочому полі фестивалю дитячих хорових колективів «Тарасова пісня», організація довгострокового мистецького проекту «Шевченківські етюди», проведення з березня по травень міського конкурсу-виставки «Тарасовими шляхами», присвяченої творчості Кобзаря.
Нагадаємо, що Указом Президента 2014 рік оголошений в Україні Роком Тараса Шевченка.