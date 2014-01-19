Янукович привітав українців з Водохрещем
11:34, 19 січня 2014Суспільство
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Янукович привітав громадян з Хрещенням і побажав, щоб освячена вода та церковний дзвін зробили чистими усі помисли і прагнення
Янукович привітав українців з Водохрещем
Президент України Віктор Янукович привітав співвітчизників із Хрещенням Ісусовим та Богоявленням. Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Господнє Хрещення - час всепрощення та порятунок для душі», - підкреслив Янукович і побажав: «Нехай цілюща освячена вода та церковний дзвін зроблять чистими усі помисли і прагнення».
«Бажаю Божого благословення і благодаті. З Водохрещем», - йдеться також у привітанні.
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