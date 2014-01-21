На Львівщині через негоду обмежили рух великовагового та пасажирського транспорту - ДАІ



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як йдеться в повідомленні ДАІ, «за повідомленням синоптиків, в області очікується подальше погіршення погодних умов, зокрема, дощ, мокрий сніг та ожеледь. ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, враховувати погодні та дорожні умови».

ДАІ просить водіїв «із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та уважно стежити за повідомленнями у ЗМІ щодо стану проїзду дорогами області».