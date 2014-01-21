На Львівщині через негоду обмежили рух великовагового та пасажирського транспорту - ДАІ
00:29, 21 січня 2014Суспільство
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У зв’язку зі складними погодними умовами, утворенням сильної ожеледиці, на території Львівщини 20 січня з 21.30 години тимчасово обмежено рух великовагового та пасажирського транспорту на автодорогах загального користування.
На Львівщині через негоду обмежили рух великовагового та пасажирського транспорту
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Як йдеться в повідомленні ДАІ, «за повідомленням синоптиків, в області очікується подальше погіршення погодних умов, зокрема, дощ, мокрий сніг та ожеледь. ДАІ закликає водіїв бути особливо уважними та обережними, неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, враховувати погодні та дорожні умови».
ДАІ просить водіїв «із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та уважно стежити за повідомленнями у ЗМІ щодо стану проїзду дорогами області».
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