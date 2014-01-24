Утилізація марок акцизного податку старого зразка



24 січня 2014 року об 12.00 год. за участю начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Міндоходів у м. Києві Олександра Стадніка відбудеться утилізація марок акцизного податку старого зразка. Місце проведення: м. Київ, пр-кт Перемоги, 49/2, ПАТ НВП «Більшовик» (в’їзні ворота з вулиці Гарматної, Західна прохідна. ). Акредитація журналістів обов’язкова за тел: (067) 236-41-16, 461-77-30

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