В Україні очікуються арктичні морози до 25 градусів

Навіть удень також буде дуже холодно, - 13-25 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму температура повітря буде коливатися в межах 3 морозу - 3 тепла.

Снігопади і заметілі найбільш вірогідні в західних, місцями в центральних областях і в південній частині, повідомляє opogode.ua.

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На дорогах утримається ожеледиця.

В західних областях часом сніг, хуртовина. Температура повітря-7-15, на Закарпатті близько нуля.

На півночі переважно сухо, тільки в Житомирській області сніг, місцями хуртовини. Температура повітря 13-18, місцями 20-22 градуси морозу.

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У центральній частині опади малоймовірні, тільки у Вінницькій і Дніпропетровській сніг та хуртовини. Температура повітря 10-17 градусів.

На сході в Харківській і Луганській областях без опадів, у Донецькій - снігопади, хуртовини, снігові замети. Температура повітря 15-20 градусів, місцями до-25. У Приазов'ї-10-15.

У південній частині сніг, хуртовини, місцями сильні опади, штормовий, до ураганного, вітер, 15-25, місцями до 30 м/с. На півдні Криму сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря 6-12 градусів. На півдні Криму вдень 0 +3 градуси.

У Києві без істотних опадів, пориви вітру до 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура повітря 15-18, до вечора до-18-21.

Східний і південно - східний вітер в Україні буде досягати поривів 15-25 метрів в секунду, в південній частині можливо до ураганних 30 м/с.