Через погану погоду в десяти регіонах України ускладнено рух на дорогах

Про це пише ZN.UA.

У Криму для руху транспорту закрито ділянку дороги Н-05 Красноперекопськ-Сімферополь, км 2+458 - км 98+000 - об'їзд організовано за маршрутом Красноперекопськ-Джанкой-Сімферополь.

У Волинській області залишаються закритими ділянки від кілометр 114+400 (межа Волинського та Іваничівського районів) до кілометр 125+618 (селище міського типу Павлівка, виїзд на дорогу Т-03-05) а/д державного значення Т-03-02 Піща-Шацьк-Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка-Горохів-Берестечко-Козин-/М-06/. Тут рух автотранспорту здійснюється у напрямку: Т-03-05 Нововолинськ-Іваничі-Павлівка-Локачі до селища міського типу Михайлівка, далі по дорозі /Р-14/-Седлище - Камінь-Каширський - Ковель -/М-19/-Колодяжне-Локачі -/Н-17/ до виїзду на дорогу Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне з можливістю подальшого руху у Володимир-Волинський.

До закінчення снігопадів введено обмеження руху для всіх без винятку транспортних засобів на ділянках доріг: - Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі, кілометр 24 +900 - км 42 +815 (на ділянці село Павлівка - селище міського типу Локачі ); Т-03-11/Р-14/ - Седлище - Камінь - Каширський - Ковель -/М-19/ - Колодяжне - Локачі - /Н-17/ кілометр 158 +600 - км 178 +200 (на ділянці село Михайлівка - м. Горохів).

У Дніпропетровській області тимчасово закрито траси Н -08 Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя, км 414 +380 - км 450 +455, Т-04-21 Дніпропетровськ - Новомиколаївка - /М-04/ , кілометр 10 - 24 +500, Т - 04-12 Дніпродзержинськ - Шульгівка - Михайлівка - Котівка - Перещепине - Чернявщина - Перлове, кілометр 205 - кілометр 216, Т-04-19 П'ятихатки - Апостолове - Зеленодольськ, кілометр 84 - кілометр 87, Т-04-28 Слов'янка - Межова - Бердянськ, 21 кілометр - кілометр 31, Т-04-30 Дніпродзержинськ - Світлогірське, кілометр 9 - кілометр 13, Т-04-20 Одарівка - Томаківка, км 0 +000 - кілометр 10; Про - 040404 Чаплі - Любимівка - Перше Травня, кілометр 14 - кілометр 17; Про - 040401 від а/д Н- 08 - Волоське - Майорка, км 0 +000 - кілометр 15; Про - 042203 Шандровка - Варварівка, кілометр 17 - кілометр 25, С - 040415 Новоолександрівка - Дніпровське, кілометр 10 - кілометр 16.

Крім того, у Донецькій області закриті ділянки автошляхів: Т-05-08 Донецьк - Новоазовськ - Сєдове, км 13 +700 - км 127 +900, Т-05-23 від /Н-20/ - Кремнівка - Ялта, км 0 +000 - км 62 +515, Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь, км 177 +600 - км 219 +104, Т -05 -17 Єнакієве - Шахтарськ - Амвросіївка, кілометр 48 +00 - км 66 +000, Т-05-07 Донецьк - Харцизьк - Амвросіївка - КПП "Успенка", км 61 - кілометр 93 +000. Об'їзд забезпечено через міста Амвросіївка і Маріуполь. Також заборонено проїзд на дорозі Н-20 Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь, км 140 +000 - км 221 +980.

В Івано-Франківській області заборонено рух вантажного транспорту без ланцюгів протиковзання на ділянках км 0 +000 - км 79 +500 дороги Р-20 Чернігів - Тязів і кілометр 141 +006 - кілометр 172 +191 дороги Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський. Через утворення снігових заметів на даний момент немає проїзду до 52 населених пунктів у восьми районах області.

У Запорізькій області закрито рух на шляхах М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, км 530 - кілометр 604, Р-37 Енергодар - Василівка - Бердянськ, 146 кілометр - кілометр 207, Т-08-03 Запоріжжя - Маріуполь, кілометр 86 - кілометр 130, Т-08-15 Оріхів - Пологи - Кінські Роздори - Андріївка - Бердянськ, кілометр 45 - кілометр 130, Т -08 -19 Куйбишеве - а/д М -14, кілометр 10 - кілометр 51,Т-08-21 Пологи - Чернігівка - Приморськ, кілометр 14 - кілометр 37, Т-04-01 Дніпропетровськ - Василівка - Покровське - Гуляйполе - Токилометрак - Мелітополь, кілометр 177 - 181 кілометр, кілометр 207 - кілометр 211; О- 081237 Новомиколаївка - Сторчеве - Максимівка - Михайло-Лукашеве, кілометр 0 - кілометр 40 +800; О - 080511 Вільнянськ - Славгород, кілометр 0 - кілометр 19 +800.

Окрім цього, у Кіровоградській області через сильні пориви вітру та хуртовину на автодорозі Н -14 Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв, км 138, теж тимчасово обмежено рух транспорту.

У Львівській області закрито рух на дорогах Н-17 Львів - Радехів - Луцьк, Р-15 Ковель - Володимир - Волинський - Червоноград - Жовква. Також ускладнено проїзд до 50 населених пунктів у Бродівському, Сокальському, Золочівському та Буському районах.

В Миколаївській області закрито рух на дорогах Н-14 Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв, км 162 +500 (село Воссіятське), кілометр 235 (об'їзд Миколаєва) протяжністю 36 кілометр, Н -11 Дніпропетровськ - Миколаїв, кілометр 280 - кілометр 256 (10 кілометр), Т-15 - 10 Нова Одеса - Єланець, кілометр 9 - кілометр 24 кілометр 72 +120 - 85 +500.

В Одеській області через утворення снігових заметів ускладнено проїзд дорогами Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка - /М-16/, Т -16 -08 Болград - Червоноармійське - Арциз - Сарата, Т-16 -11 КПП "Олексіївка" - Кодима - Балта, Т-16 -12 КПП "Федосіївка" - Котовськ - Ананьїв, Т -16 -24 КПП "Станіславка" - Чорна - /М-13/ - Новосамарка, Т -16 -32 КПП "Нові Трояни" - Червоноармійське - Василівка - /М-15/ - Кам'янка, С-161504 Горячевка - Степанівка - /М-13/, З-161507 Гавіноси - Дігори - Чорна, З-161510 Новосамарка - Маяки - Гулянка.

У Тернопільській області ускладнено проїзд до 26 населених пунктів у восьми районах.

Через негоду минулої доби не приймали літаки аеропорти у Маріуполі, Сумах, Рівному, Чернівцях. Внаслідок потужного вітру та ожеледиці аеропорти Одеси і Сімферополя працювали з обмеженнями: рейси скасовували або виконувалися у запасні аеропорти. Інші аеропорти працювали в штатному режимі.

У штатному режимі працюють морські торговельні порти. Закриті тільки Маріупольський порт і канали гирло "Швидке" і Керч-Рені-Кале. Льодова кампанія оголошена в портах: "Октябрьск", Білгород - Дністровський (на вхід заплановано два судна), Миколаївський (на вхід - одне, на вихід - два судна), Херсонський (по три судна на вхід і вихід).

Через снігові замети та ожеледицю ускладенно доставку пошти до населених пунктів у восьми областях України.