На Одещині рятувальники вже добу не можуть пробитися до застряглих на трасі автомобілістів
Вже доба минула відтоді, як на автодорозі між Рені та Ізмаїлом застрягли у снігових заметах десятки автомобілів. Рятувальна техніка до них так і не дісталася - сама застрягла на дорозі.
Як розповів кореспондентам сайту Думська один з "в'язнів" Ігор Юдов, людям довелося ночувати в своїх машинах з увімкненими двигунами.
«Зараз все-таки доведеться піти в село купити їжі і пиття», - каже Ігор. Найближче село розташоване в двох сотнях метрів від пробки.
Зранку на горизонті з'явилися два трактори, однак техніка зупинилася в двох кілометрах від пробки і завмерла.
«Потім один трактор зник, а другий стоїть у кюветі. У ДСНС сказали, що на допомогу послали ще один, більш потужний трактор, от чекаємо його», - додає Ігор.
Одне радує, каже він, - снігопад, який тривав цілих шість діб, нарешті припинився.
Тим часом в облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій запевняють, що дорога Рені-Ізмаїл, за даними облавтодору, не перекрита.
У голови Ренійської РДА Олександра Сошенко інша інформація: «Ми пробиваємося до людей. Зараз на трасі працює п'ять одиниць важкої техніки. Робота дуже складна, оскільки в деяких місцях висота снігу досягає 5 метрів».