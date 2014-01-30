На Одещині рятувальники вже добу не можуть пробитися до застряглих на трасі автомобілістів

Як розповів кореспондентам сайту Думська один з "в'язнів" Ігор Юдов, людям довелося ночувати в своїх машинах з увімкненими двигунами.

«Зараз все-таки доведеться піти в село купити їжі і пиття», - каже Ігор. Найближче село розташоване в двох сотнях метрів від пробки.

Зранку на горизонті з'явилися два трактори, однак техніка зупинилася в двох кілометрах від пробки і завмерла.

«Потім один трактор зник, а другий стоїть у кюветі. У ДСНС сказали, що на допомогу послали ще один, більш потужний трактор, от чекаємо його», - додає Ігор.

Одне радує, каже він, - снігопад, який тривав цілих шість діб, нарешті припинився.

Тим часом в облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій запевняють, що дорога Рені-Ізмаїл, за даними облавтодору, не перекрита.

У голови Ренійської РДА Олександра Сошенко інша інформація: «Ми пробиваємося до людей. Зараз на трасі працює п'ять одиниць важкої техніки. Робота дуже складна, оскільки в деяких місцях висота снігу досягає 5 метрів».