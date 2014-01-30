У Житомирі жінка померла в кареті «швидкої» від переохолодження

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожЯк не замерзнути надворі при -20˚CЗгідно повідомлення, "29 січня у Житомирі 52-річна жінка від переохолодження організму померла в кареті швидкої допомоги, а двох чоловіків у стані алкогольного сп'яніння та з обмороженнями різних частин тіла госпіталізовано до однієї з лікарень Житомира".

Постраждалі мають з діагноз "загальне переохолодження організму".

Читайте такожЯк надавати допомогу при обмороженняхТакож зазначається, що через морози на Житомирщині майже щодня надходять повідомлення про постраждалих від переохолодження.

Так, з настанням морозів в області вже більше десятка людей травмувалися з цієї причини та двоє – померли.

Зокрема, за минулу добу до травматологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні потрапили три людини.

Один випадок стався в селі Стуговщина. 59-річний чоловік 25 січня довгий час займався на вулиці по господарству. Внаслідок цього він отримав відмороження кистей рук, але до лікарні не звертався. Тільки після того, як сусіди настояли на тому, щоб чоловік звернувся за допомогою до лікарів, його госпіталізували.

Два інші випадки сталися через надмірне вживання алкогольними напоями. Люди просто заснули на вулиці. Від смерті їх врятували випадкові перехожі. Внаслідок пригоди постраждалі отримали відмороження рук та ніг.