Світовий банк висловив свої зауваження українським податківцям

Можливості вдосконалення податкової системи України обговорювали у Дніпропетровську представники податкової адміністрації України з делегацією фахівців Світового банку. Особливу увагу було приділено проблемам повернення українським експортерам податку на додану вартість, передає Німецька хвиля.

На зустрічі обговорювалась програма модернізації податкової системи України, яка була розроблена за допомогою експертів Світового банку та ухвалена 2001 року. Її головне завдання створити умови для добровільної сплати податків до бюджету. На сьогодні добровільно сплачують податки 95 відсотків суб’єктів господарчої діяльності – заявив голова обласної податкової адміністрації Сергій Шинкаренко. Тим часом, експерти вказують на невирішеність проблеми із поверненням ПДВ експортерам. Керівник проекту Світового банку Султан Кваджа говорить, що навколо цього існує багато зловживань. Справжнім експортерам податок не повертають, натомість відшкодування отримують шахраї, які підкупають чиновників та підробляють документи. Цього року дніпропетровським податківцям вдалося запобігти безпідставному поверненню ПДВ на суму понад 660 мільйонів гривень. Експерти Світового банку вважають, що вирішенню проблеми може сприяти створення прозорої системи електронного адміністрування цього податку.