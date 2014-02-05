Сім'ї загиблих в аварії в Сумській області отримають по 100 тисяч грн - Козак

Сім'ї загиблих в результаті зіткнення маршрутки з поїздом у Сумській області отримають по 100 тис. грн, повідомив за підсумками засідання уряду в середу, 5 лютого, и. о. міністр інфраструктури Володимир Козак.

Постраждалі у катастрофі отримають по 50 тис. грн.

В результаті аварії загинули 12 людей, у тому числі одна дитина. Ще 6 постраждалих, у тому числі 1 дитина, знаходяться в лікарні. Всі вони – пасажири маршрутного автобуса.

а даним фактом лінійним відділом міліції на станції Суми до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – «порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб», та розпочато досудове розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. Ведеться досудове слідство. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

У Сумській області 5 лютого оголошено днем жалоби.