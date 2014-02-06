У Львівській області відновлено транспортне сполучення з усіма населеними пунктами

11:37, 06 лютого 2014
Суспільство
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У Львівській області, станом на 6 лютого, відновлено транспортне сполучення з усіма населеними пунктами області.

Львов

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 5 лютого продовжувалися роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха на території області, коли внаслідок сильних поривів вітру і хуртовин без транспортного сполучення залишилося близько 200 населених пунктів.

Станом на четвер, 6 лютого, доїзд до всіх населених пунктів області відновлено. Життєзабезпечення мешканців постраждалих населених пунктів повністю відновлено.

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