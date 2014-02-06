Водій маршрутки визнав свою провину у ДТП із 12 жертвами на Сумщині

У Сумах під час допиту водій маршрутки, яку протаранив потяг на залізничному переїзді Амбари - Вири Південної залізниці в Білопільському районі Сумської області, визнав свою провину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Сумської області.

Згідно із повідомленням, під час допиту водій пояснював свій вчинок тим, що його відволікло яскраве сонце та сільськогосподарська техніка, що стояла за залізничним переїздом, а тому він не побачив потяга. До того ж, йому здавалося, що на цьому переїзді потяги курсують не так вже й часто. Звуковий сигнал машиніста він почув вже коли знаходився у п’яти метрах від локомотива, втім вирішив проскочити через переїзд.

«Удар прийшовся на задню частину автобуса, а тому якраз і вижили пасажири, які знаходилися в передній частині. Самого водія, з його ж слів, від потужного удару викинуло з кабіни, а разом з ним з маршрутки викинуло ще кількох людей. Під час допиту він повідомив, що одразу підбіг до постраждалих, аби надати першу допомогу, перев’язати аби зупинити кровотечу, і разом з іншими людьми, які вийшли з потягу, намагався витягти постраждалих з-під уламків розтрощеної маршрутки. Після чого був затриманий співробітниками Державтоінспекції в Сумській області для дачі пояснень», - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що з перевізником, якому належав цей маршрутний автобус, водій співпрацює з листопада минулого року, втім, якщо до цього часу він був задіяний в ремонтних роботах, то на даному маршруті працював другий день і був на випробувальному терміні.

«Перевізник підтвердила, що з водієм ще не встигла укласти трудового договору, оскільки хотіла остаточно переконатися у тому, що він здатний виконувати роботи з перевезення пасажирів. Під час перевірки також встановлено, що у водія були необхідні документи, а саме посвідчення водія із відкритою відповідною категорією. За результатами медичного обслідування в крові громадянина Л. не було виявлено вмісту алкоголю та наркотичних речовин. Під час допиту свою вину він визнав», - зазначає прес-служба обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого близько 15-ї години на залізничному переїзді «23 км» перегону Вири-Комори (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією, що справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-поїздом №847 сполученням «Харків-Ворожба». В автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік, 6 - травмовані. Відкрито кримінальне провадження. Хід слідства контролюється прокуратурою Сумської області.