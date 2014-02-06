Суд взяв під варту водія маршрутки, який скоїв смертельну ДТП в Сумській області

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Сумської області, сьогодні Ковпаківський районний суд обрав водієві маршрутки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час проведення досудового розслідування.

Читайте такожВодій маршрутки визнав свою провину у ДТП із 12 жертвами на Сумщині За попередніми даними, причиною трагедії стало ігнорування водієм правил дорожнього руху, оскільки він не зреагував на попереджувальний світловий і звуковий сигнал семафора і продовжив рух по залізничному полотну.

«Водію повідомлено про підозру в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз, які допоможуть встановити всі обставини трагедії», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРеабілітація постраждалих у ДТП на Сумщині займе до 4 місяців - головний хірургЯк повідомляв УНІАН, 4 лютого на залізничному переїзді «23 км» перегону "Вири-Амбари" (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією, що справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-поїздом №847 сполученням «Харків-Ворожба». В автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік, 6 - травмовані. Сьогодні, 6 лютого, шістьох загиблих поховали в Білопільському районі на Сумщині. Відкрито кримінальне провадження. В ході допиту водій визнав свою провину. Хід слідства контролюється прокуратурою Сумської області.