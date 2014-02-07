У Криму застрелили власника будівельної фірми
10:38, 07 лютого 2014Суспільство
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Під Алуштою застрелили 50-річного директора однієї з приватних будівельних фірм. Як розповіли в Кримському главку МВС, одним з основних мотивів розглядається комерційна діяльність загиблого.
У Криму застрелено бізнесмена
«Тіло чоловіка знайшли вчора ввечері біля одного з магазинів у селі Кипарисне. Поруч з тілом знайшли гільзи і патрони калібру 9 мм», - зазначили в міліції Криму.
Як пише "Сегодня", загиблий разом зі своїм знайомим під'їхав на автомобілі до магазину для того, щоб зробити покупки. При виході з торгового закладу до них підбіг невідомий чоловік, вдягнений у куртку з накинутим на обличчя капюшоном і з відстані близько півтора метрів здійснив кілька пострілів.
Підприємець загинув в результаті отриманих кульових поранень в область серця. У чоловіка залишилося четверо неповнолітніх дітей.
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