У Криму застрелили власника будівельної фірми

«Тіло чоловіка знайшли вчора ввечері біля одного з магазинів у селі Кипарисне. Поруч з тілом знайшли гільзи і патрони калібру 9 мм», - зазначили в міліції Криму.

Як пише "Сегодня", загиблий разом зі своїм знайомим під'їхав на автомобілі до магазину для того, щоб зробити покупки. При виході з торгового закладу до них підбіг невідомий чоловік, вдягнений у куртку з накинутим на обличчя капюшоном і з відстані близько півтора метрів здійснив кілька пострілів.

Підприємець загинув в результаті отриманих кульових поранень в область серця. У чоловіка залишилося четверо неповнолітніх дітей.