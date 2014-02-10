У Дніпропетровську через прорив колектора зупинявся рух поїздів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, із 20-ї год. роботу каналізаційного колектору забезпечено по резервній лінії. Водопостачання до споживачів не припинялося.

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До аварійно-відновлювальних робіт залучено 34 особи та 6 одиниць техніки.