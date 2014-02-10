У Дніпропетровську через прорив колектора зупинявся рух поїздів

08:30, 10 лютого 2014
Суспільство
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У Дніпропетровську вчора, 9 лютого, о 18.33 стався порив магістрального колектору очищених стоків діаметром 900 мм, що призвів до намиву ґрунту на залізничні колії.

/ УЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, із 20-ї год. роботу каналізаційного колектору забезпечено по резервній лінії. Водопостачання до споживачів не припинялося.

Читайте такожУ Черкасах сталася аварія на головному міському колекторіО 21.40 залізничну колію розчищено та відновлено рух поїздів, поінформували в ДСНС.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 34 особи та 6 одиниць техніки.

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