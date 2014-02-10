Українці відкладають поїздки за кордон через стрибок долара

Фірми перераховують за міжбанківським курсом (у середу він був 9,05, а до п'ятниці опустився до 8,54). Це, відповідно, веде до подорожчання турів, пишуть Вести.

«Спочатку виставляли клієнтам рахунок на одну суму, а потім їм довелося доплачувати 1-1,5 тис. грн. Деякі відмовляються від турів. Заявок на поїздки все менше: 15 замість звичайних 40 на тиждень», - розповіла директор туроператора «Роял Вояж» Галина Ротова.