Минулого року більш як три тисячі українців отримали візи на навчання у Великій Британії

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Британської ради в Україні Мартін Даул повідомив на прес-конференції, присвяченій освітній виставці The great British summer.

За його словами, також щороку близько 400 тисяч громадян з усього світу приїжджають у Британію, щоб вивчати англійську мову.

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Своєю чергою посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт зауважив, що 92% тих, хто подає заявки на отримання віз, отримують їх.

"Це не такий складний процес, як декому здається", - зазначив він.

"Ми будемо сприяти встановленню зв'язків між людьми у Великій Британії та Україні, ми будемо робити все для спрощення візового режиму", - пообіцяв посол.

Сміт анонсував освітню виставку The great British summer, що відкриється 22 березня у приміщенні готелю Hyatt в рамках промо-кампанії Great Britain in Ukraine, що буде проводитись впродовж 2014 року.

Виставки проводиться з метою надання можливості молодим і талановитим українцям дізнатися про літні освітні програми від представників 20 загальноосвітніх закладів із різних куточків Великої Британії.

Також на прес-конференції було презентовано веб-сайт виставки.