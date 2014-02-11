У Тернополі продавцю людських нирок дали 3 роки

Жителя Тернополя, який вербував малозабезпечених людей для продажу власних органів, засудили до 3 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення учора прийняв Тернопільський міськрайонний суд, визнавши тернополянина винним у тому, що він вербував соціально вразливих жителів області та організував їх виїзд за кордон для проведення операцій з вилучення нирок.

Попередньо було встановлено, що чоловік шукав «донорів» серед молодих людей з хорошим здоров’ям, у яких виникли серйозні фінансові проблеми – заборгованість за кредитами, малі діти, відсутність роботи тощо.

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Цих людей він забезпечував паспортами та документами для виїзду за кордон. Операції з вилучення людських органів проводились у медичних центрах Еквадору, Коста-Ріки та Шрі-Ланки.

"Посередник" одержував за кожного донора 2 тис. доларів США.

Упродовж трьох місяців зловмисник завербував 6 громадян, із них 4 встиг переправити за кордон до медичних центрів.

Після його затримання було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року співробітники Служби безпеки України у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" після проходження реєстрації на авіарейс "Київ-Мадрид" затримали 34-річного раніше судимого організатора доставки донорів і двох завербованих ним громадян, 27 і 35-річного жителів Тернопільської області, яких зловмисник планував переправити в Коста-Ріку з метою хірургічного вилучення у них нирок.