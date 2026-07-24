Ми нікого не чекатимемо: у Ryanair відповіли на черги в аеропортах

Пасажирів, які планують поїздку, закликали прибувати до аеропорту завчасно та бути готовими до виникнення черги.

Авіакомпанія Ryanair не чекатиме пасажирів, які потрапили у довгі черги Системи входу/виходу (EES), рейси вилітатимуть без тих, хто вчасно не дістанеться до виходу на посадку. Про це заявив керівник Ryanair Майкл О'Лірі, пише The Daily Mail.

"Ми нікого не чекатимемо, наш пріоритет - ті пасажири, які перебувають біля виходу на посадку, коли починається посадка. Якщо вас не буде біля виходу на посадку, коли ми закінчимо посадку, літак вилетить без вас", - сказав він.

Також О'Лірі прокоментував, чи мають пасажири якісь права та захист в таких ситуаціях:

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"У вас їх немає, що прикро, але ми не затримуємо наші рейси для людей, які застрягли в чергах на паспортному контролі".

Натомість він закликав пасажирів, які планують поїздку, прибувати до аеропорту завчасно та бути готовими до виникнення черги.

"Вони мають з’явитися в аеропорту раніше, але вони мають бути біля виходу на посадку, інакше вони не полетять", - сказав він.

У виданні підкреслили, що керівник однієї з туристичних компаній визначив аеропорти, які "особливо погані" для черг EES. За його словами, це аеропорти в таких містах, як Лісабон, Мадрид та Афіни.

Водночас, О'Лірі додав, що є близько 15 аеропортів, де виникають реальні проблеми.

"Дві-три години очікування на прикордонному контролі, на мою думку, - неприйнятно", - зауважив він.

Система Entry/Exit System - що відомо

Як повідомляв УНІАН, EES зобов’язує 29 країн Шенгенської зони без внутрішніх кордонів збирати біометричні дані мандрівників (фотографії обличчя та відбитки пальців) під час в’їзду та підтверджувати особу під час виїзду. З моменту повного введення системи в дію у квітні аеропорти та авіакомпанії повідомляють про масштабний хаос. Зокрема про багатогодинні черги на контрольно-пропускних пунктах та плутанину з процедурами.

Система EES діє в усій Шенгенській зоні, до якої входять 25 країн Євросоюзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Пройти через ці пункти контролю зобов’язаний кожен, хто не є громадянином країни-учасниці системи, а також не є громадянином Ірландії чи Кіпру.

У деяких аеропортах встановлено кіоски самообслуговування для реєстрації біометричних даних, в інших мандрівників реєструють вручну прикордонники. Наразі лише Швеція та Португалія дозволяють користуватися спеціальним застосунком. У перспективі EES має стати повністю автоматизованою системою.

Про непідготовленість системи до пікового літнього сезону попереджали в усій авіаційній галузі. Найбільший лоукостер Європи Ryanair розіслав пасажирам попередження про аеропорти, де фіксуються серйозні перебої, порадивши приїжджати заздалегідь. До списку увійшли аеропорт "Тенеріфе-Південь" на Канарських островах, аеропорт "Пальма" на Мальорці, аеропорти Аліканте та Малаги в Іспанії, аеропорт "Мілан-Бергамо" в Італії, аеропорт у Кракові та аеропорт "Париж-Бове".

Черги у аеропортах

7 липня Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія повідомили єврокомісару з внутрішніх справ Магнусу Бруннеру, що перші місяці роботи системи виявили "значні труднощі", які не можна недооцінювати.

Міністри підтвердили свою підтримку нової системи в'їзду та виїзду, однак закликали Єврокомісію дозволити державам-членам і надалі використовувати передбачений у системі механізм надзвичайної гнучкості після 6 вересня 2026 року, коли термін його дії має завершитися.

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