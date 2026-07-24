Названо 8 найкращих відеокарт за всю історію: перше місце навряд чи здивує

До списку увійшли як сучасні моделі, так і справжні легенди, які визначили розвиток комп’ютерної графіки на десятиліття вперед.

Кожен ПК-геймер напевно пам'ятає відеокарту, яка прослужила йому довгі роки, чи модель, про купівлю якої він колись мріяв. Деякі прискорювачі залишили настільки помітний слід в історії, що їх досі вважають еталоном вдалого поєднання продуктивності, довговічності та впливу на розвиток індустрії.

Експерти How-To Geek склали рейтинг найзнаковіших відеокарт за всю історію. До нього увійшли як сучасні моделі, так і справжні легенди, що визначили розвиток комп’ютерної графіки на десятиліття вперед.

8. AMD Radeon RX 580

Відео дня

Випущена у 2017 році Radeon RX 580 стала вдосконаленою версією RX 480 і отримала варіанти пам’яті на 4 ГБ або 8 ГБ GDDR5. Хоча на момент виходу вона не була найшвидшою відеокартою, пристрій чудово справлявся з іграми у Full HD і склав серйозну конкуренцію GeForce GTX 1060.

Завдяки 8 ГБ VRAM RX 580 виявилася по-справжньому витривалою. Навіть через майже десять років багато хто продовжує використовувати її для сучасних ігор у роздільній здатності 1080p, що зробило цю карту однією з найдовговічніших в історії.

7. Nvidia GeForce 6800 GT

Після невдалої серії GeForce FX репутація Nvidia опинилася під загрозою. Виправити ситуацію допомогла серія GeForce 6800, випущена у 2004 році.

Особливо вдалою виявилася версія 6800 GT. По суті, вона пропонувала майже таку саму продуктивність, як і флагманська 6800 Ultra, але коштувала значно дешевше, завдяки чому швидко стала вибором ентузіастів.

6. Nvidia GeForce 256

Саме GeForce 256 компанія Nvidia першою офіційно назвала графічним процесором (GPU), і цей термін закріпився в усій галузі.

Відеокарта вперше перенесла частину обчислень геометрії та освітлення з центрального процесора на спеціалізований графічний чіп. Цей підхід згодом став основою сучасної стратегії Nvidia – створювати окремі прискорювачі для завдань, з якими CPU справляється менш ефективно.

5. Nvidia GeForce 3

До виходу GeForce 3 відеокарти виконували лише заздалегідь задані графічні операції. Але в 2001 році ситуація змінилася завдяки підтримці програмованих вершинних і піксельних шейдерів DirectX 8.

Ця технологія відкрила розробникам можливість виконувати власний код безпосередньо на графічному процесорі. Саме GeForce 3 вважається одним із найважливіших етапів в історії графічних процесорів, який у майбутньому привів до появи CUDA та сучасних ШІ-прискорювачів Nvidia.

4. 3dfx Voodoo

Легендарна Voodoo з'явилася в 1996 році і стала справжньою революцією у світі комп'ютерної графіки. Це була перша окрема 3D-відеокарта, що працювала разом зі звичайним 2D-прискорювачем.

На думку автора рейтингу, жодна інша відеокарта не забезпечила такого різкого стрибка в графіці за одне покоління. Саме успіх Voodoo фактично поклав початок епосі масового 3D-геймінгу на ПК.

3. Nvidia GeForce 8800 GTX

Випущена в листопаді 2006 року GeForce 8800 GTX стала першою масовою відеокартою з підтримкою DirectX 10 і повністю змінила архітектуру графічних процесорів.

Замість окремих блоків для різних завдань вона отримала уніфіковані потокові процесори, які динамічно розподіляли обчислювальне навантаження. Такий підхід використовується практично в усіх сучасних GPU – від ігрових відеокарт до прискорювачів штучного інтелекту.

2. ATI Radeon 9700 Pro

До об’єднання ATI з AMD саме Radeon 9700 Pro стала справжнім проривом на ринку. Це була перша відеокарта з підтримкою DirectX 9, яка значно перевершувала конкурентів за продуктивністю й особливо виділялася при використанні згладжування та анізотропної фільтрації.

Відповідь Nvidia у вигляді лінійки GeForce FX виявилася настільки невдалою, що розробникам ігор доводилося спеціально оптимізувати проєкти, щоб обійти її слабкі сторони. Фахівці вважають, що настільки переконливої технологічної переваги однієї компанії над іншою, ринок відеокарт відтоді не бачив.

1. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Перше місце автори рейтингу без вагань віддали GeForce GTX 1080 Ti, яку багато хто називає "останньою помилкою" Nvidia, оскільки компанія створила надто довговічний і потужний прискорювач за розумною ціною.

Модель отримала 11 ГБ пам’яті – обсяг, який навіть сьогодні перевершує деякі сучасні рішення. Саме великий запас VRAM і висока продуктивність дозволили їй залишатися актуальною протягом багатьох років. Як показало тестування Linus Tech Tips, навіть через майже 10 років після виходу 1080 Ti дозволяє з комфортом грати в більшість сучасних ігор.

Раніше експерти HowToGeek склали антирейтинг найгірших відеокарт в історії. Найнесподіванішим учасником списку стала топова Nvidia RTX 5090.

Вас також можуть зацікавити новини: