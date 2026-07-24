В Україні стартує сезон винограду: які ціни зараз на ринку

Сезон ягоди відкривається на приємному для покупців рівні.

В Україні на ринку вже продають ранній виноград по ціні від 150 до 250 гривень за кілограм в дрібному гурті, повідомляють оглядачі Столичного ринку.

"Зокрема, знову багатий вибір нікопольського винограду – від 160 до 240 гривень за кілограм", – йдеться в огляді.

Також в продажу з’явилася крупна слива, її стає дедалі більше – за фрукт просять від 50 до 60 грн/кг. Є й дрібніша слива вартістю 40 грн/кг.

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Абрикоси на ринку коштують в районі 50 грн/кг, а от персики поки що вдвічі дорожчі – їх відпускають по 100 грн/кг за крупний фрукт. Нектарин можна знайти по 60 грн/кг.

Доволі крупну лохину віддають за 165 грн/кг, і ціни на цю ягоду поки що найнижчі в сезоні. В продажу до сих пір залишається полуниця – по 160 та 200 грн/кг в залежності від розміру. Також розпродають черешню по ціні 135-165 грн/кг.

Більше всього фруктів завозять з Нікополю та Одеської області. Потроху у продавців з’являються і груші (50 грн/кг) та яблука (35 грн/кг).

Ягоди та фрукти в Україні – головні новини

Лохина вже на початку цього тижня порадувала покупців низькими цінами. Тільки з початку липня ягода здешевшала ледь не втричі – в середньому з 400 до 135 грн/кг. Ще місяць тому за ягоду взагалі просили 600 грн/кг.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначив, що ближче до кінця місяця варто чекати на пік здешевшання персиків в Україні, а от ціни на абрикоси вже поступово підніматимуться вгору.

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