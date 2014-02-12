Автобус з українцями розбився, бо водій не поступився дорогою - польська поліція

Про це УНІАН повідомили в поліції в Отвоцьку, співробітники якої проводять розслідування справи за фактом ДТП, посилаючись на попередні висновки слідчих.

Читайте такожПольська поліція назвала можливу причину ДТП з українськими туристами"Попередні результати розслідування свідчать про те, що дорогою не поступився водій автомобіля Opel, наслідком чого стало зіткнення", - сказав представник поліції.

Він не зміг уточнити, чи водій автобуса, котрий їхав головною дорогою, перевищив дозволену швидкість на ділянці, де сталася аварія.

Читайте такожСтан двох українців, які постраждали у ДТП в Польщі, залишається тяжкимСпіврозмовник агентства зауважив, що результати судово-медичних експертиз, котрі, серед іншого, мають дати відповідь на питання, чи були водії автобуса та машини під впливом алкоголю, будуть готові наступного тижня.

Розслідування справи, яке контролює районна прокуратура в Отвоцьку, може тривати до трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, рейсовий автобус "Познань-Коломия" потрапив у ДТП 10 лютого на трасі з Варшави до Любліна.

Внаслідок аварії загинув українець, водій автобуса, та польський громадянин, котрий керував легковиком, ще 11 осіб потрапили до лікарень.