Автобус з українцями розбився, бо водій не поступився дорогою - польська поліція

13:15, 12 лютого 2014
Суспільство
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Український рейсовий автобус "Познань-Коломия" потрапив в аварію у Польщі на початку цього тижня через порушення правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля, який не поступився дорогою.

Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Про це УНІАН повідомили в поліції в Отвоцьку, співробітники якої проводять розслідування справи за фактом ДТП, посилаючись на попередні висновки слідчих.

Читайте такожПольська поліція назвала можливу причину ДТП з українськими туристами"Попередні результати розслідування свідчать про те, що дорогою не поступився водій автомобіля Opel, наслідком чого стало зіткнення", - сказав представник поліції.

Він не зміг уточнити, чи водій автобуса, котрий їхав головною дорогою, перевищив дозволену швидкість на ділянці, де сталася аварія.

Читайте такожСтан двох українців, які постраждали у ДТП в Польщі, залишається тяжкимСпіврозмовник агентства зауважив, що результати судово-медичних експертиз, котрі, серед іншого, мають дати відповідь на питання, чи були водії автобуса та машини під впливом алкоголю, будуть готові наступного тижня.

Розслідування справи, яке контролює районна прокуратура в Отвоцьку, може тривати до трьох місяців.

Як повідомляв УНІАН, рейсовий автобус "Познань-Коломия" потрапив у ДТП 10 лютого на трасі з Варшави до Любліна.

Внаслідок аварії загинув українець, водій автобуса, та польський громадянин, котрий керував легковиком, ще 11 осіб потрапили до лікарень.

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