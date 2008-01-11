Одеса приєдналася до ”Свята сусідів”

Одеса вступила в європейську організацію - Асоціацію «Свято сусідів». Як повідомили УНІАН у муніципальному управлінні інформації, 21 грудня Одеська міська рада схвалила статут цієї міжнародної європейської організації.

За словами заступника керівника управління інформації Олени ВАРИЧЕВОЇ, запрошення вступити в асоціацію великих європейських міст, створену 31 грудня 1999 року, мер Одеси одержав восени минулого року.

Довідка УНІАН. Штаб-квартирою Асоціації «Свято сусідів» ("I.E.F.") засновники організації обрали Париж. Ініціатива організації і проведення Європейського Дня Сусідства у всіх великих містах Європи належить мерам чотирьох європейських міст - Парижа (Франція), Брюсселя (Бельгія), Женеви (Швейцарія) і Риму (Італія).