У Києві невідомий чоловік пограбував супермаркет
12:46, 11 січня 2008Суспільство
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Постраждав "Великий віз"
Сьогодні вранці у Києві невідомий чоловік пограбував супермаркет "Великий віз", погрожуючи касирові предметом, схожим на пістолет.
Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві Володимир ПОЛІЩУК, інформація про злочин надійшла до міліції о 7.36 ранку від співробітників вказаного супермаркета, що знаходиться в Шевченківському районі столиці на вул.Печеніжський.
За інформацією свідків, чоловік був одягнений у чорну байкерську куртку, чорну трикотажну шапку, чорні джинси, мав при собі поліетиленовий пакет з логотипом пограбованого магазину.
У даний час міліція вживає заходів з розшуку та затримання грабіжника.
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