Янукович підвищив у званні головного "афганця" України

Президент України присвоїв звання генерал-лейтенанта генерал-майору Сергію Червонопиському - голові Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів).

Відповідний документ - Указ № 78/2014 - оприлюднено на офіційному сайті голови держави. Читайте такожАфганці не довіряють обом сторонам конфлікту - голова спілки ветеранівТакож цим само указом Віктор Янукович присвоїв спеціальне звання генерал-полковника міліції генерал-лейтенанту міліції Віктору Развадовському - народному депутату України, першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

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