У Києві в Будинку профспілок помер активіст
13:38, 16 лютого 2014Суспільство
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Сьогодні вранці у столичному Будинку профспілок помер активіст Майдану. За інформацією медиків, у літнього чоловіка стався серцевий напад.
У Києві в Будинку профспілок помер активіст
Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні міліції, інформація про це надійшла до правоохоронних органів близько 8.00 від медиків, які працюють на Майдані Незалежності.
За їхньою інформацією, у літнього чоловіка стався серцевий напад, який призвів до смерті.
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