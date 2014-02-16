У Києві в Будинку профспілок помер активіст

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні міліції, інформація про це надійшла до правоохоронних органів близько 8.00 від медиків, які працюють на Майдані Незалежності.

За їхньою інформацією, у літнього чоловіка стався серцевий напад, який призвів до смерті.