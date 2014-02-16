У Києві в Будинку профспілок помер активіст

13:38, 16 лютого 2014
Суспільство
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Сьогодні вранці у столичному Будинку профспілок помер активіст Майдану. За інформацією медиків, у літнього чоловіка стався серцевий напад.

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Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні міліції, інформація про це надійшла до правоохоронних органів близько 8.00 від медиків, які працюють на Майдані Незалежності.

За їхньою інформацією, у літнього чоловіка стався серцевий напад, який призвів до смерті.

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