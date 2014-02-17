У минулому році на роботу суддів поскаржилися майже тисячу разів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за словами голови Вищої ради юстиції Олександра Лавриновича, аналіз звернень, що надійшли торік, засвідчує, що з 991 звернення стосовно суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України 60% (591 звернення) стосувалися суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ (ВССУ). Ця ж тенденція продовжилася і на початку 2014 року.

Щодо суддів Вищого господарського суду за минулий рік ВРЮ отримала 88 звернень, щодо суддів Вищого адміністративного суду – 270 звернень, щодо суддів Верховного Суду – 44 звернення.

Лавринович повідомив, що у 2013 році було проведено перевірки щодо 32 суддів ВССУ.

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За словами голови ВРЮ, значна кількість скарг щодо суддів ВССУ стосувалася незгоди з відмовою у відкритті касаційного провадження. У більшості вони стосуються застосування пункту 5 частини четвертої статті 328 Цивільного процесуального кодексу України, який передбачає право судді-доповідача відмовляти у відкритті касаційного провадження, якщо касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Зазначене питання було також предметом обговорення у Вищій раді юстиції.

Певний відсоток скарг стосувався також порушення суддями процесуальних строків (у тому числі щодо правильного обчислення строків подачі касаційних скарг та заяв про перегляд рішень суду Верховним Судом України), а також повернення сум сплаченого судового збору у разі прийняття ухвал про відмову у відкритті провадження.

При цьому, як ідеться у повідомленні, у значній кількості звернень фігурують прізвища одних і тих самих суддів.